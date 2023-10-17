ERÜ'de yetiştirilen yüzen marullar, 8 ülkeden gelen öğrencilerin geçim kaynağı olacak

ERCİYESÜniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜTAM) tarafından, toprak kullanmadan su dolu havuzlar içine yerleştirilen straforların üzerinde marul yetiştirme projesi başlatıldı. 8 ülkeden gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bu proje öğretilerek ülkelerinde para kazanma imkanı sağlanacak.

ERÜTAM'da 3 ay önce Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Ulaş danışmanlığında 'Yüzen marullar' projesi başlatıldı. Projeye, Irak, Somali, Gana, Filipinler, Endonzeya, Pakistan, Bangladeş ve Sudan'dan gelen 23 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı. Bu kapsamda öğrencilere toprak kullanmadan su dolu havuzlar içine yerleştirilen straforların üzerinde marul yetiştirme teknikleri anlatılıyor. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler ülkelerine dönerek para kazanma imkanı bulacak. Proje hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Ulaş, "Görmüş olduğunuz alanda yürüttüğümüz yüzen marul projemiz var. Burada gördüğünüz gibi sistem tamamen suyun içerisine yerleştirilmiş marulların kendimiz tarafından hazırladığımız besin çözeltisini suya vermek suretiyle bitkileri burada yetiştirmeye çalışıyoruz. Renklerinin koyu renkli olması verdiğimiz demirden kaynaklı bir durum. Buradaki çalışmadaki amaç şu; birçok farklı ülkeden gelen doktora öğrencilerimiz var. Gana, Somali, Sudan ve Irak'tan gelen bu öğrencilerimizin ülkelerinde bilgi ve teknolojiden uzak olmaları nedeniyle böyle bir proje düşündük. En azından bu projeyi öğrenerek kendi ülkelerine döndüklerinde istihdam imkanı olacak. Temel düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.

'1 AY İÇİNDE MARUL YETİŞTİRMEMİZ MÜMKÜN'

Sadece suyun olduğu sistemlerde, dışarıdan herhangi bir kimyasal maddelerin kullanılmadığını belirten Ulaş, "Bu yetiştirme koşulu, hiçbir ilacın verilmediği, dışarıdan zararlı bir böcek ya da herhangi bir şeyin olmadığı bir yetiştirme koşuludur. Dolayısıyla tertemiz ve kendimizin hazırladığı ve bitkiye ne kadar besin elementi vermemiz gerektiğini biz belirlediğimiz için de bu sistem tamamen 'İyi tarım' şeklinde yorumlanabilir. Yaklaşık 1 ay içinde kontrollü koşullarda marul yetiştirmeniz mümkün. Normalde topraksız tarımda bin metrekarelik alanda 30 bin adet marulu yetiştirebilirsiniz. 30 bin adet marulu bir aylık süre içerisinde hasat edip piyasaya gönderebilirsiniz. Bunu dışarıda kontrolsüz koşullarda yapmanız çok daha uzun bir zaman alacaktır. Yani aynı marulu dışarıda toprağa ektiğinizde minimum 3 ay içerisinde hasat edebilirsiniz. Bu size hem süreyi kazandırmış oluyor, hem de 1 yıl içerisinde yaklaşık 8-9 tür yaparak bir kazanç elde edebilirsiniz" diye konuştu.

'YURT DIŞINDA İSTİHDAM SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

ERÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünde yüksek lisans eğitimi gören Irak uyruklu öğrenci Hawkar Hama Hadı Hama Ameen (36) ise "Irak'ta Ziraat Fakültesi Toprak Bilimleri dalında lisans yaptım. Şu an Erciyes Üniversitesi'nde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nde lisansımı yapıyorum. Burada yüzen marullar üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız topraksız tarım üzerine. Danışmanımız Abdullah Ulaş'ın bize öğrettiği teknikler ile bu çalışmaları yürütüyoruz. Doktoramızı bitirdikten sonra hem yurt içi hem de yurt dışında bu işlemleri uygulayarak istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Ülkemize döndüğümüzde bu işlemlerle istihdam sağlamaya çalışacağız" dedi.

'ÜLKEMDEKİ İNSANLARA YARDIMCI OLACAĞIM'

ERÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri bölümünde doktora öğrencisi olan Somali uyruklu Sa Ad Mohamed Hajı Nour (32) da "Somali'de Hargıesa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde lisansımı tamamladım. Türkiye'ye yüksek lisans için geldim. Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisansımı bitirdim. Şimdi doktora öğrencisiyim. Burada yüzen marul projesi yapıyoruz. İnşallah bu işi öğrendikten sonra, insanlarımıza, çiftçilerimize yardım edeceğiz. Ülkemdeki insanlara yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı.