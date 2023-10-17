Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ'de yetiştirilen yüzen marullar, 8 ülkeden gelen öğrencilerin geçim kaynağı olacak

        ERCİYESÜniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜTAM) tarafından, toprak kullanmadan su dolu havuzlar içine yerleştirilen straforların üzerinde marul yetiştirme projesi başlatıldı. 8 ülkeden gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bu proje öğretilerek ülkelerinde para kazanma imkanı sağlanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ'de yetiştirilen yüzen marullar, 8 ülkeden gelen öğrencilerin geçim kaynağı olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERCİYESÜniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜTAM) tarafından, toprak kullanmadan su dolu havuzlar içine yerleştirilen straforların üzerinde marul yetiştirme projesi başlatıldı. 8 ülkeden gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bu proje öğretilerek ülkelerinde para kazanma imkanı sağlanacak.

        ERÜTAM'da 3 ay önce Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Ulaş danışmanlığında 'Yüzen marullar' projesi başlatıldı. Projeye, Irak, Somali, Gana, Filipinler, Endonzeya, Pakistan, Bangladeş ve Sudan'dan gelen 23 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı. Bu kapsamda öğrencilere toprak kullanmadan su dolu havuzlar içine yerleştirilen straforların üzerinde marul yetiştirme teknikleri anlatılıyor. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler ülkelerine dönerek para kazanma imkanı bulacak. Proje hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Abdullah Ulaş, "Görmüş olduğunuz alanda yürüttüğümüz yüzen marul projemiz var. Burada gördüğünüz gibi sistem tamamen suyun içerisine yerleştirilmiş marulların kendimiz tarafından hazırladığımız besin çözeltisini  suya vermek suretiyle bitkileri burada yetiştirmeye çalışıyoruz. Renklerinin koyu renkli olması verdiğimiz demirden kaynaklı bir durum. Buradaki çalışmadaki amaç şu; birçok farklı ülkeden gelen doktora öğrencilerimiz var. Gana, Somali, Sudan ve Irak'tan gelen bu öğrencilerimizin ülkelerinde bilgi ve teknolojiden uzak olmaları nedeniyle böyle bir proje düşündük. En azından bu projeyi öğrenerek kendi ülkelerine döndüklerinde istihdam imkanı olacak. Temel düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı. 

        '1 AY İÇİNDE MARUL YETİŞTİRMEMİZ MÜMKÜN'

        Sadece suyun olduğu sistemlerde, dışarıdan herhangi bir kimyasal maddelerin kullanılmadığını belirten Ulaş, "Bu yetiştirme koşulu, hiçbir ilacın verilmediği, dışarıdan zararlı bir böcek ya da herhangi bir şeyin olmadığı bir yetiştirme koşuludur. Dolayısıyla tertemiz ve kendimizin hazırladığı ve bitkiye ne kadar besin elementi vermemiz gerektiğini biz belirlediğimiz için de bu sistem tamamen 'İyi tarım' şeklinde yorumlanabilir. Yaklaşık 1 ay içinde kontrollü koşullarda marul yetiştirmeniz mümkün. Normalde topraksız tarımda bin metrekarelik alanda 30 bin adet marulu yetiştirebilirsiniz. 30 bin adet marulu bir aylık süre içerisinde hasat edip piyasaya gönderebilirsiniz. Bunu dışarıda kontrolsüz koşullarda yapmanız çok daha uzun bir zaman alacaktır. Yani aynı marulu dışarıda toprağa ektiğinizde minimum 3 ay içerisinde hasat edebilirsiniz. Bu size hem süreyi kazandırmış oluyor, hem de 1 yıl içerisinde yaklaşık 8-9 tür yaparak bir kazanç elde edebilirsiniz" diye konuştu. 

        'YURT DIŞINDA İSTİHDAM SAĞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

        ERÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünde yüksek lisans eğitimi gören Irak uyruklu öğrenci Hawkar Hama Hadı Hama Ameen (36) ise "Irak'ta Ziraat Fakültesi Toprak Bilimleri dalında lisans yaptım. Şu an Erciyes Üniversitesi'nde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nde lisansımı yapıyorum. Burada yüzen marullar üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız topraksız tarım üzerine. Danışmanımız Abdullah Ulaş'ın bize öğrettiği teknikler ile bu çalışmaları yürütüyoruz. Doktoramızı bitirdikten sonra hem yurt içi hem de yurt dışında bu işlemleri uygulayarak istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Ülkemize döndüğümüzde bu işlemlerle istihdam sağlamaya çalışacağız" dedi.

        'ÜLKEMDEKİ İNSANLARA YARDIMCI OLACAĞIM'

        ERÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri bölümünde doktora öğrencisi olan Somali uyruklu Sa Ad Mohamed Hajı Nour (32) da "Somali'de Hargıesa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde lisansımı tamamladım. Türkiye'ye yüksek lisans için geldim. Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisansımı bitirdim. Şimdi doktora öğrencisiyim. Burada yüzen marul projesi yapıyoruz. İnşallah bu işi öğrendikten sonra, insanlarımıza, çiftçilerimize yardım edeceğiz. Ülkemdeki insanlara yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Kayseri Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
        Kayseri Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
        Kayseri'de kamyonun altında kalan engelli Kemal öldü
        Kayseri'de kamyonun altında kalan engelli Kemal öldü
        Kayseri'de akülü tekerlekli sandalyesiyle kamyonun altında kalan genç öldü
        Kayseri'de akülü tekerlekli sandalyesiyle kamyonun altında kalan genç öldü
        Kayseri'de Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı düzenlendi
        Kayseri'de Uluslararası Halı, Kilim ve Güzel Sanatlar Konferansı düzenlendi
        Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Teşkilatı gazetecilerle buluştu
        Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Teşkilatı gazetecilerle buluştu
        Depremzede öğrenciler için 'askıda fotokopi'
        Depremzede öğrenciler için 'askıda fotokopi'