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        Akülü sandalyesiyle kamyonun altında kalan Kemal, son yolculuğuna uğurlandı

        KAYSERİ'deakülüsandalyesi ile yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan bedensel engelli Kemal Af'ın (28) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:55
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        Akülü sandalyesiyle kamyonun altında kalan Kemal, son yolculuğuna uğurlandı
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        KAYSERİ'deakülüsandalyesi ile yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan bedensel engelli Kemal Af'ın (28) cenazesi, toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Akülü sandalyesi ile yolun karşısına geçmek isteyen bedensel engelli Kemal Af, Ahmet E. (58) yönetimindeki 38 ZD 822 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kemal Af'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şoför Ahmet E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Af'ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namaz sonrası cenaze, İncesu İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kamyon şoförü Ahmet E. ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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