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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        KAYSERİ'de,uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:55
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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        KAYSERİ'de,uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, 1203 hap, 32 gram metamfetamin, 35,22 gram esrar, 20 gram sentetik kannabinoid ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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