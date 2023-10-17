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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

        KAYSERİ'de,iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaraland. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:20
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı
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        KAYSERİ'de,iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaraland. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6002'nci Cadde'de meydana geldi. S.Y. (46) ve A.T. (44) ile yabancı uyruklu Alıreza P. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Alıreza P., bıçakla göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Alıreza P., adrese gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın şüphelileri S.Y. ve A.T. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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