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        Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı

        NEVŞEHİR'dekendisine vahiy geldiğini iddia edip, 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal'a (55) verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce de onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:55
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        Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
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        NEVŞEHİR'dekendisine vahiy geldiğini iddia edip, 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal'a (55) verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce de onandı.

        Olay, 22 Eylül 2019'da Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. Necmettin Baysal, 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal'a evde ekmek yaptığı sırada bıçakla saldırdı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 27 yerinden bıçaklanan Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necmettin Baysal ise tutuklandı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle Necmettin Baysal hakkında Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasında, Necmettin Baysal, ifadesinde; şizofreni hastası olduğunu, cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Baysal'ı, 'eşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINDI

        Taraf avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Onama kararı, oy birliği ile alındı. Kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

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