2 liseli rahatsızlanınca tüm sınıf zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı KAYSERİ'deokulda2 lise öğrencisi rahatsızlanınca sınıftaki diğer 37 arkadaşı da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Analiz sonuçları normal çıkan öğrenciler, hastaneden taburcu edildi.

KAYSERİ'deokulda2 lise öğrencisi rahatsızlanınca sınıftaki diğer 37 arkadaşı da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Analiz sonuçları normal çıkan öğrenciler, hastaneden taburcu edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Sokak'taki Ahmet Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda öğrenim gören 2 öğrenci henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Öğrencilerin haber verdiği öğretmenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı rahatsızlanan 2 öğrenciyle sınıfındaki diğer 37 arkadaşını gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürdü. Öğrencilerin, hastanede yapılan ilk muayenelerinde sağlık durumlarının iyi olduğu ve analiz sonuçlarının normal geldiği öğrenildi. Öğrenciler hastaneden taburcu edildi.