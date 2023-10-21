Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        SMA'lı ikizi depremde ölen Aybüke bebeğin kampanyası, dolandırıcılar yüzünden yüzde 11'de kaldı

        KAHRAMANMARAŞ'ta6 Şubat'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde hastanede tedavi gören Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 7 aylık Amine Uyrum'u kaybeden Semiha (22) ve Sedat Uyrum (26) çiftinin, aynı hastalığa sahip ikizi Aybüke için Kayseri'de sürdürdüğü yardım kampanyası, SMA dolandırıcıları yüzünden yüzde 11'de kaldı. Anne Semiha Uyrum, "Tamamen devlet gözetimi altında bağışlarımız toplanıyor ama dolandırıcılar yüzünden bizim de kampanyamız zarar görüyor. Bunlar yüzünden kampanyamız durma noktasına geldi. Şu anda yüzde 11'deyiz. Hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Lütfen bu bebeklerin ömründen çalmayın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        SMA'lı ikizi depremde ölen Aybüke bebeğin kampanyası, dolandırıcılar yüzünden yüzde 11'de kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ta6 Şubat'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde hastanede tedavi gören Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 7 aylık Amine Uyrum'u kaybeden Semiha (22) ve Sedat Uyrum (26) çiftinin, aynı hastalığa sahip ikizi Aybüke için Kayseri'de sürdürdüğü yardım kampanyası, SMA dolandırıcıları yüzünden yüzde 11'de kaldı. Anne Semiha Uyrum, "Tamamen devlet gözetimi altında bağışlarımız toplanıyor ama dolandırıcılar yüzünden bizim de kampanyamız zarar görüyor. Bunlar yüzünden kampanyamız durma noktasına geldi. Şu anda yüzde 11'deyiz. Hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Lütfen bu bebeklerin ömründen çalmayın" dedi.

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Özcan adını verdikleri 5 yaşında bir çocukları bulunan Semiha ve Sedat Uyrum çiftinin 13 ay önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. 36 haftalık prematüre doğan ikizler, bir süre kuvözde kaldı. Bu sırada ikizlerden alınan kan örneklerinde SMA Tip-1 hastası olduğu ortaya çıktı. Geçen sürede ikizler, rahatsızlandı ve Hatay'da hastaneye yattı. Durumu ağırlaşan ikizler bir süre sonra ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede cihaza bağlıyken 6 Şubat'ta meydana gelen depreme yakalanan ikizlerden Amine, makinelerin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Solunum cihazına bağlı olan Aybüke ise ailesi tarafından hastaneden çıkarıldı.

        Depremde evlerini de kaybeden aile, Aybüke'nin tedavisi için Antalya'ya gitti. Kampanyayı Antalya'da devam ettiremeyen Uyrum çifti, 8 ay önce Kayseri'ye yerleşti. Ocak ayında başlattıkları kampanyayı burada devam ettiren ailenin SMA dolandırıcıları yüzünden kampanyaları yüzde 11'de kaldı. Yaşadığı süreci anlatan anne Semiha Uyrum, "Kampanyamız valilik izinli, ocak ayında başlatıldı. Maalesef çok yavaş ilerliyor. Bebeğimiz, fazla sesi duyulmamış bir bebek. Hatay Valiliği tarafından iznimiz çıkmıştı. Şu anda depremden dolayı Kayseri'deyiz. Mücadelemize burada devam ediyoruz. İkiz kardeş olarak dünyaya gelmişlerdi. Birini deprem gününde maalesef kaybettik. Kampanyamız tamamen şeffaf ve güvenilir bir kampanyadır. Güvenilirlik açısından sizlerden destek bekliyoruz. Bizim de evladımız yürüsün, koşsun ve oynasın istiyoruz. Biz evladımızı kaybetmek, kara toprağa vermek istemiyoruz. Bir evlat acısı yaşadık. Aybüke'nin de acısını yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

        'BU BEBEKLERİN ÖMRÜNDEN ÇALMAYIN'

        Kampanyanın yavaş ilerlediğini ifade eden Semiha Uyrum, "Dolandırıcılar yüzünden güvenilir kampanyalar da zarar görüyor. Bunlardan biri de bizim kampanyamız. Tamamen devlet gözetimi altında bağışlarımız toplanıyor ama dolandırıcılar yüzünden bizim de kampanyamız zarar görüyor. Bunlar yüzünden kampanyamız durma noktasına geldi. Şu anda yüzde 11'deyiz. Hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Lütfen bu bebeklerin ömründen çalmayın" dedi.

        'ZAMANIMIZ KALMADI'

        Sedat Uyrum ise, "Kızlarımız ikiz olarak dünyaya geldi. 1 aylıkken topuk kanlarında teşhis konuldu. SMA hastalığını ve sürecin nasıl işlediğini bilmiyorduk. Bebeklerimiz Hatay'da hastanede yoğun bakımda kalıyordu. Oradan Kahramanmaraş'a sevk edildi. Yaklaşık 1 aylık yatış sürecinin ardından depreme yakalandık. Depremde bebeğimizin birini makinelerin durmasından dolayı kaybettik. Kampanyamızı devam ettirmek için önce Antalya, sonra Kayseri'ye geldik. Burada gönüllü insanlar bize sahip ve destek çıktı. Kampanyamız şu anda yüzde 11'de. Kampanyamız yavaş ilerliyor. Bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Zamanımız kalmadı. Hastalığı yaşından daha hızlı ilerliyor. 2 yaşına kadar ilacını alması lazım" ifadelerini kullandı.

        'BİR BEBEĞİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLUYORLAR'

        Kampanyaların yavaş ilerlemesinin en önemli sebeplerinden birisinin dolandırıcılık olduğunu söyleyen Uyrum, şöyle konuştu;

        "Dolandırıcılar bu bebeklerin ismini kullanarak, anne babaların sosyal medya hesapları ile sayfalar kurarak insanları dolandırıyorlar. Sahte belgelerle, 'SMA tanısı var' diye stantlar açıp insanlardan para almaya çalışıyorlar. Kayseri'den başka herhangi bir ilde standımız bulunmamaktadır. İnsanlardan bu bebeklerin hakkını çalmamalarını, onların hayatlarıyla oynamamalarını istiyoruz. Bir bebeğin ölümüne sebep oluyorlar. SMA hastaları üzerinden dolandırıcılık yapmamalarını istiyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        Avukat Belen'i katletmişti! İşte caniye istenen ceza!
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        Mehmet Uçum: Yapım süreci halkla başlayıp halkla bitmeli
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        Tüyler ürperten cinayet! Hackeri döverek öldürüp gömdüler
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        53 yılın en sıcak 7'nci yazı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        Eski eşini bıçaklayıp, yüzüne tiner attı! "Öldü mü" diye mesaj yolladı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İllerimizde hava durumu!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri Üniversitesi Genç Ofis açıldı
        Kayseri Üniversitesi Genç Ofis açıldı
        Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı, 15...
        Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı, 15...
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kitap Fuarı'nda konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Kitap Fuarı'nda konuştu:
        Özvatan Kaymakamı Kurt ve Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu
        Özvatan Kaymakamı Kurt ve Belediye Başkanı Demir, vatandaşlarla buluştu
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı