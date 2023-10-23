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        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı

        KAYSERİ'deotomobilinTIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Buket Kaya'nın (21), Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:45
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        Kazada ölen Buket, Avrupa Şampiyonu milli sporcu çıktı
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        KAYSERİ'deotomobilinTIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Buket Kaya'nın (21), Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi. Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi. Otopsi işlemleri süren Kaya'nın cenazesinin Talas ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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