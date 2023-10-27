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        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisine gözaltı

        KAYSERİ'de,Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:45
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        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisine gözaltı
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        KAYSERİ'de,Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı. Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri´de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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