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        Lise öğrencileri kullanılmayan malzemelerden 'fener alayı' için üretim yaptı

        KAYSERİ'deHürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyeti'n 100'üncü yılı nedeniyle kentte düzenlenecek olan 'fener alayı' yürüyüşünde kullanılacak fenerler, liseli öğrenciler tarafından okuldaki kullanılmayan eşyalardan üretildi. Lisenin Müdürü Necati Alıcı, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Bütün okulumuz öğrenci ve öğretmenlerimiz elini taşın altına koydu. Etkinlikte kullanacağımız bütün malzemeleri kendimiz ürettik. Muhteşem bir şey ortaya çıkaracağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:10
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        Lise öğrencileri kullanılmayan malzemelerden 'fener alayı' için üretim yaptı
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        KAYSERİ'deHürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyeti'n 100'üncü yılı nedeniyle kentte düzenlenecek olan 'fener alayı' yürüyüşünde kullanılacak fenerler, liseli öğrenciler tarafından okuldaki kullanılmayan eşyalardan üretildi. Lisenin Müdürü Necati Alıcı, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Bütün okulumuz öğrenci ve öğretmenlerimiz elini taşın altına koydu. Etkinlikte kullanacağımız bütün malzemeleri kendimiz ürettik. Muhteşem bir şey ortaya çıkaracağız" dedi.

        Kayseri'de yapılacak olan fener alayı yürüyüşü için Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, okulda kullanılmayan, elektrik kablosu, inşaat kablo borusu, karton gibi malzemelerden 'fener' ile kullanılmayan tahta parçalarından da yürüyüşte kullanılacak olan pankartların tutma kolları üretildi. 300 öğrencinin günde 5 saatlik çalışması sonrası ortaya çıkan ürünler, kent protokolünün de katılacağı 'fener alayı yürüyüşü için hazır hale getirildi. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necati Arıcı, "Cumhuriyet´in 100'üncü yıl coşkusunu yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Bütün okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimiz elini taşın altına koydu" dedi.

        '300 ÖĞRENCİ GÜNDE 5 SAAT ÇALIŞTI'

        Arıcı, "Lisemizdeki öğretmenlerimiz, 300 öğrencimizle birlikte günde 5 saat bir çalışma yaptı. Etkinlikte kullanacağımız bütün malzemeleri kendimiz ürettik. Muhteşem bir şey ortaya çıkaracağız. Fener Alayı yürüyüşümüzde kullanacağımız fenerlerimiz, pankartlarımız, yürüyüşteki tüm obje ve eserleri öğrencilerimiz kendileri kullanmadığımız malzemelerden üretti. 300 öğrencimiz günde 5 saatlik bir çalışma sonucu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için çok çalıştılar. Tamamen kendi emekleri ile bu proje ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

        Arıcı, etkinliğin Kartal Şehitliği önünde Kur'an tilaveti ve dua ile başlayacağını ardından 'Fener alayı' yürüyüşünün yapılacağını söyledi.

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