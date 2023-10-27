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        Kazada ölen sağlık çalışanı, memleketi Kayseri'de toprağa verildi

        BARTIN'da,önceki gün virajda taklalar atan otomobilden fırlayıp hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi paramedik Mahmut Kural (25), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:55
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        Kazada ölen sağlık çalışanı, memleketi Kayseri'de toprağa verildi
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        BARTIN'da,önceki gün virajda taklalar atan otomobilden fırlayıp hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi paramedik Mahmut Kural (25), memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Bartın- Kurucaşile kara yolunun İnpiri köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Mahmut Kural yönetimindeki 74 ABC 451 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen sürücü Mahmut Kural, araçtan fırladı. Otomobilin motoru dahil, bütün parçaları dağılırken, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine geldiklerinde araçtan fırlayan kişinin mesai arkadaşları Murat Kural olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, yerdeki arkadaşına bakarak gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından paramedik Mahmut Kural'ın cenazesi, Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Mahmut Kural'ın cenazesi, otopsi işlemelerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi. Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazına, Kural'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kural'ın cenazesi Develi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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