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        Kayseri'de iki grup arasındaki kavgada tüfekle vurulan 3 çocuk yaralandı

        KAYSERİ´de,iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan 3 çocuk yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 23:45 Güncelleme: 27.10.2023 - 23:50
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        Kayseri'de iki grup arasındaki kavgada tüfekle vurulan 3 çocuk yaralandı
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        KAYSERİ´de,iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan 3 çocuk yaralandı. 

        Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 238´inci sokakta bulunan boş arazide meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.Z. (16), K.K. (16) ve E.Ç. (15), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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