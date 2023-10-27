Kayseri'de iki grup arasındaki kavgada tüfekle vurulan 3 çocuk yaralandı

KAYSERİ´de,iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan 3 çocuk yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 238´inci sokakta bulunan boş arazide meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.Z. (16), K.K. (16) ve E.Ç. (15), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.