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        Bakan Özhaseki: Okullarımızda 3 milyon 700 bin kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz

        ÇEVREŞehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biz 20 senelik iktidarlığımıza ilk başladığımız dönemde milli eğitimdeki bütçemizin miktarı 10 milyar TL civarındaydı. Bu sene 2023 yılı bütçesi 651 milyar TL, yani tam 65 katına çıkmış vaziyette. Okullarımızda yaklaşık 3 milyon 700 bin kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:50
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        Bakan Özhaseki: Okullarımızda 3 milyon 700 bin kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz
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        ÇEVREŞehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biz 20 senelik iktidarlığımıza ilk başladığımız dönemde milli eğitimdeki bütçemizin miktarı 10 milyar TL civarındaydı. Bu sene 2023 yılı bütçesi 651 milyar TL, yani tam 65 katına çıkmış vaziyette. Okullarımızda yaklaşık 3 milyon 700 bin kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz" dedi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de, Emine Gönen Ortaokulu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Eğitime hepimizin önem vermesi gerekiyor. Eğitimsiz olmaz, eğitim her işin başıdır. Eğitimli insanla eğitimsiz insan arasında dağlar kadar fark vardır. Topluma eğitimi verdiğiniz zaman onun karşılığında kalkınma, iyilik, temizlik, nezaket, güzellik, sanat ve kültür olarak her türlü müspet açıdan geri dönüşümü sağlanır ama eğitimsiz bir toplumda gerilik, cahillik, kabalık ve pasaklılık olur. Allah bizi onlardan etmesin" diye konuştu.

        'DEVLET ELİNDEN GELEN HER TÜRLÜ İMKANLARI KULLANIYOR'

        Eğitim alanındaki bütçeye değinen Bakan Özhaseki, "Biz 20 senelik iktidarlığımıza ilk başladığımız dönemde milli eğitimdeki bütçemizin miktarı 10 milyar TL civarındaydı. Bu sene 2023 yılı bütçesi 651 milyar TL yani tam 65 katına çıkmış vaziyette. Okullarımızda yaklaşık 3 milyon 700 bin kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz. Bizler eskiden kitap alabilmek için zorlanırdık. Eski kitaplar satılırdı. Öyle günlerden devletin tüm öğrencilere okula başladığında masasının üzerinde kitap verdiği bir günlere geldik. Allah'a hamdolsun. Okullarımız güzel yapılıyor ve devlet elinden gelen her türlü imkanları kullanıyor. İnşallah bu okullarda yavrularımız okuyacaklar, eğitim görecekler, meslek sahibi olacaklar ve sonrasında da hem kendilerini hem ailelerini kurtardıkları gibi bu millete hizmet edecekler" ifadelerini kullandı.

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