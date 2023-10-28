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        Kayseri'de yatak ve baza fabrikasında yangın: 1 yaralı

        KAYSERİ'de,yatak ve baza üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:15
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        Kayseri'de yatak ve baza fabrikasında yangın: 1 yaralı
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        KAYSERİ'de,yatak ve baza üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralandı.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43'üncü Cadde´de yatak ve baza üretilen fabrikada saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Yangın sırasında içeride bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Yaralı hastaneye kaldırılırken, yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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