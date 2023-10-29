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        Kore gazisi Mükremin Erturan: Savaşta yaralandığımı fark etmedim

        KORESavaşı´nda ayağından vurulan Mükremin Erturan (92), o günleri unutamıyor. Erturan, "Bir sene Kore'de kaldım. Savaş zamanı 3-4 gün çemberde kaldık. Savaşta ayağımdan ve bacağımdan vuruldum. Yaralandığımı fark etmedim. Ayakkabımda ılık bir sıvı olduğunu hissettim. Yarım saat sonra yürüyemez hale geldim. Helikopterle beni Japonya'ya götürdüler. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:10
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        Kore gazisi Mükremin Erturan: Savaşta yaralandığımı fark etmedim
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        KORESavaşı´nda ayağından vurulan Mükremin Erturan (92), o günleri unutamıyor. Erturan, "Bir sene Kore'de kaldım. Savaş zamanı 3-4 gün çemberde kaldık. Savaşta ayağımdan ve bacağımdan vuruldum. Yaralandığımı fark etmedim. Ayakkabımda ılık bir sıvı olduğunu hissettim. Yarım saat sonra yürüyemez hale geldim. Helikopterle beni Japonya'ya götürdüler. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.

        Kayseri'de yaşayan Mükremin Erturan, askerlik görevini yerine getirmek için 1950 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitti. Burada 1 yıl askerlik yapan Erturan'a kura sonucunda Kore çıktı. 25 Haziran 1950 yılında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında başlayan savaşa gönderilen Erturan, burada 1 yıl kalıp, çatışma sırasında vuruldu. Japonya'ya gönderilen Erturan, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye gönderildi. Çeşitli işlerde çalışan 4 çocuk babası Erturan, hayatının geri kalanını huzurevinde geçiriyor. Erturan, savaş günlerini unutamıyor.

        Yaşadığı süreci anlatan Erturan, "Önceden tırpan, ekin, yonca biçerdim, odun kırardım, bağ bellerdim. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde askerlik yaptım. Orada 1 sene kaldım. Sonrasında kura çektik, Kore çıktı. Biz burada fakirdik ama Kore daha fakirdi. Çocuklar bizimle beraber yemek yerlerdi. 1 sene Kore'de kaldım. Savaş zamanı 3-4 gün çemberde kaldık. Bir o tarafa bir bu tarafa koştuk. Tahsin Yazıcı, bir sandalyeye çıktı ve 'Haydi kardeşlerim, haydi yavrularım' diyerek dua okudu. Kore'ye 1 tugay gittik. Kore'den geldikten sonra burada evlendim. Hanımın da ömrü kısaymış, vefat etti. Burada yemeğimizi veriyorlar, işleri rast gelsin. Biz de yatıp kalkıyoruz" diye konuştu.

        'BAKTIM Kİ VURULMUŞUM'

        Tedavi için Japonya'da kaldığını söyleyen Erturan, "Savaşta ayağımdan ve bacağımdan vuruldum. Tedavi çok iyiydi. Helikopterle beni Japonya'ya götürdüler. Baktım ki lambalar yanıyor. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hasta olduğumu anladım. Yaralandığımı fark etmedim. Ayakkabımda ılık bir sıvı olduğunu hissettim. Baktım ki vurulmuşum. Yarım saat sonra yürüyemez hale geldim" ifadelerini kullandı.

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