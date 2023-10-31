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        15 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu

        KAYSERİ'de,15 gündür ailesinin haber alamadığı Erkan Biçen (37), boş arazide park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:30
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        15 gündür kayıptı, otomobilinde ölü bulundu
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        KAYSERİ'de,15 gündür ailesinin haber alamadığı Erkan Biçen (37), boş arazide park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

        Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi'nde boş arazide park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erkan Biçen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Biçen'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bu sırada, Erkan Biçen'den 15 gündür haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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