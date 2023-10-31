Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı

KAYSERİ'de'tefecilik've 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.