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        Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı

        KAYSERİ'de'tefecilik've 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:40
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        Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı
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        KAYSERİ'de'tefecilik've 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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