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        3 kişiyi öldüren firari sanık, 667 gündür aranıyor

        KAYSERİ'de,miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile onların dayısı Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Yılmaz (41) 667 gündür yakalanamadığı için hakkında açılan davanın 6'ncı duruşmasında da karar çıkarılamadı. Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:30
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        3 kişiyi öldüren firari sanık, 667 gündür aranıyor
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        KAYSERİ'de,miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile onların dayısı Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Yılmaz (41) 667 gündür yakalanamadığı için hakkında açılan davanın 6'ncı duruşmasında da karar çıkarılamadı. Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. 

        Olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise yakalanamadı.

        3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

        Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı ve avukatı E.A. hakkında ise 'suçluyu kayırmak'tan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

        Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında, sanıklar katılmazken, şikayetçi taraf yakınları ile avukatları hazır bulundu. Dava nedeniyle, polis ekipleri adliye içinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

        Mahkeme heyeti, 667 gündür firari olan Mehmet Yılmaz hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2023-11-01 11:26:57

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