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        Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi: 14 yaralı

        KAYSERİ-Niğdekara yolunda midibüsün devrildiği kazada 14 yolcu, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:25
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        Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi: 14 yaralı
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        KAYSERİ-Niğdekara yolunda midibüsün devrildiği kazada 14 yolcu, yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 51'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Doğan idaresindeki 50 UG 202 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki 14 yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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