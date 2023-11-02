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        İş kazasında makineye sıkışan kolları mikrocerrahi ile kesilmekten kurtarıldı

        KAYSERİ'deçalıştığı fabrikada iş makinesini temizlerken elbisesi makineye dolaşıp iki kolunu kaptıran Bülent Gülcemal'in (43) kolları, yapılan mikrocerrahi müdahalesi ile kesilmekten kurtarıldı. Gülcemal, "Makineyi temizlerken, eksik parçaya iş elbisem takıldı ve makaraya sardı. Yanımda da hiçbir arkadaşım yoktu. Biraz çaba göstererek kolumun birini çıkardım ama makine benim üzerimdeki elbiseyi sarmaya devam ediyordu. Kurtarayım derken diğer kolumu kaptırdım ve bağırdım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:55
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        İş kazasında makineye sıkışan kolları mikrocerrahi ile kesilmekten kurtarıldı
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        KAYSERİ'deçalıştığı fabrikada iş makinesini temizlerken elbisesi makineye dolaşıp iki kolunu kaptıran Bülent Gülcemal'in (43) kolları, yapılan mikrocerrahi müdahalesi ile kesilmekten kurtarıldı. Gülcemal, "Makineyi temizlerken, eksik parçaya iş elbisem takıldı ve makaraya sardı. Yanımda da hiçbir arkadaşım yoktu. Biraz çaba göstererek kolumun birini çıkardım ama makine benim üzerimdeki elbiseyi sarmaya devam ediyordu. Kurtarayım derken diğer kolumu kaptırdım ve bağırdım" dedi.

        Organize sanayi bölgesindeki boru profil imalatı yapan fabrikada çalışan Bülent Gülcemal, makinenin üretimi bittikten sonra temizleme yapmak istedi. Bu sırada Gülcemal'in elbisesi makineye takıldı ve bir kolunu iş makinesine kaptırdı. Kendi çabası ile tek kolunu kurtaran Bülent Gülcemal, makinenin elbisesini sarmaya devam etmesiyle bu kez de diğer kolunu makineye kaptırdı. Acı içinde bağırmaya başlayan Gülcemal'in sesini duyan arkadaşları makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bülent Gülcemal'ı hastaneye kaldırdı. Hastanedeki ilk müdahalesinde Gülcemal'in sağ kolunun kesilebileceği belirlendi. Ortopedi ve Mikrocerrahi Uzmanı Dr. Emre Yurdakul'un yaptığı mikrocerrahi işlemi sonrası Gülcemal'in kolu kesilmekten kurtarıldı.

        'BİR KOLUMU KURTARAYIM DERKEN, DİĞERİNİ DE KAPTIRDIM'

        Kollarını makineye kaptırdığını anlatan Bülent Gülcemal, "Makineyi temizlerken, bir parçasının eksik olmasından dolayı ve daha önceden uyarısının yapılmasına rağmen takılmaması, kazayı beraberinde getirdi. Metal sektöründe çalışıyordum. Bizim fabrikamız boru profil imalatı yapıyor. Biz sanayi ve su borusu tarzında şeyleri yapıyoruz. Borular belirli işlemlerden geçtikten sonra 460 derecelik havuza düşüyor. İçinde 4-5 tur attıktan sonra seperatör denilen aletle makineye veriyor. Makine de makaralar üzerinden ilerliyor. Belirli bir süre ilerledikten sonra aktarma kollarına iletiliyor. Her ebat borunun belirli sayıları var. O sayılar bittikten sonra makinenin temizliğine geçiyoruz. Makineyi temizlerken, eksik parçaya iş elbisem takıldı ve makaraya sardı. Yanımda da hiçbir arkadaşım yoktu. Biraz çaba göstererek kolumun birini çıkardım ama makine benim üzerimdeki elbiseyi sarmaya devam ediyordu. Kurtarayım derken diğer kolumu kaptırdım ve bağırdım. Sesimi duyan arkadaşlar makinenin acil stop düğmesine bastı. Sonrasında beni hastaneye götürdüler" dedi.

        'KOLDA ÇÜRÜME VARDI'

        Mikrocerrahi operasyonunu gerçekleştiren Ortopedi ve Mikrocerrahi Uzmanı Dr. Emre Yurdakul ise "Her 2 kolunu iş makinesine kaptırması sonucu sağ kolunda, damar sinir ve uzuv kaybı riski olan bir hastaya müdahale ettik. Hastanın sağ kolunda çok ciddi çürüme ve dolaşım bozukluğu vardı. Gece yarısı yapılan bir müdahaleyle uzuv kaybı riskini aştık. Şu anda parmaklarını kullanıyor. Yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra el terapistimizle beraber rehabilitasyon sürecine geçeceğiz. İşe dönüşü ortalama 3 ayı bulacaktır"  diye konuştu.

        Galeri
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