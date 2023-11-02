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        Tartıştığı kardeşini bıçakladı

        KAYSERİ'deS.A., tartıştığı kardeşi M.A.'yı bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:55
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        Tartıştığı kardeşini bıçakladı
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        KAYSERİ'deS.A., tartıştığı kardeşi M.A.'yı bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde meydana geldi. S.A. ile kardeşi M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.A., cebinden çıkardığı bıçakla kardeşi M.A.'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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