Kayserispor - Iğdır FK: 4-0
STAT:RHGEnertürk Enerji
HAKEMLER: Ozan Ergün, Seyfettin Ünal, Serhat Sağır
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ramazan Civelek, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 106 Carole) Hayrullah Erkip (Dk. 58 Gökhan Sazdağı), Baran Ali Gezek (Dk. 71 Ali Karimi), Attamah (Dk. 58 Cardoso), Yiğit Emre Çeltik (Dk. 58 Kartal Kayra Yılmaz), Mane (Dk. 78 Boa Morte), Bahoken
IĞDIR FK: İsmet Yumakoğulları - Erdem Gökçe, Ahmet Kesim (Dk. 103 Yusuf Öztürk), Umut Toy, M. Erdem Uğurlu, Hakan Barış (Dk. 60 Hakan Yavuz), Eyüp Akcan, Mert Örnek (Dk. 74 Ömer Talha Nergiz), Kerim Avcı (Dk. 83 Berkan Keskin), Emircan Altıntaş (Dk. 60 Halil İbrahim Sönmez), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 91 Mustafa Yıldırım)
GOLLER: Dk. 97, 100 Boa Morte, Dk. 107 Bahoken, Dk. 120 Berkan Keskin (K.K) (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Erdem Gökçe, Ömer Talha Nergiz (Iğdır FK)
Türkiye Kupası 3´üncü Tur maçında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Iğdır Futbol Kulübü'nü 4-0´lık skorla yenerek bir üst tura yükseldi.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-11-02 23:04:12