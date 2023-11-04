Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü

        KAYSERİ'deMervenur Uluyol, tartıştığı eşi Ahmet Uluyol'u (31) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'deMervenur Uluyol, tartıştığı eşi Ahmet Uluyol'u (31) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. 3 çocukları bulunan Ahmet Uluyol ile eşi Mervenur Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Merve Uluyol, eşi Ahmet Uluyol'u bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından Ahmet Uluyol'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, eşi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        Polat çifti ve 18 şüpheli adliyeye sevk!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı: Togg'dan çok etkilendim
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        İş yeri taşınan işçinin tazminat hakkı
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Camlar buz tuttu! O kentimiz -3'ü gördü!
        Hakemlik iflas etti!
        Hakemlik iflas etti!
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Öldürüldü, parçalandı yakıldı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        KAAN yıl sonunda uçacak
        KAAN yıl sonunda uçacak
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 il için "turuncu" 8 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Çekirge
        Çekirge
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Ali Koç'tan son dakika açıklaması: Sabrımız tükendi
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        Fenomen Banu Parlak serbest bırakıldı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman
        Çağatay Çelik yazdı: Zaha'dan fragman

        Benzer Haberler

        Kayseri'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
        Kayseri'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
        Kayserispor'un, UÇK'nin Onur Bulut kararına ilişkin itirazı kabul edildi
        Kayserispor'un, UÇK'nin Onur Bulut kararına ilişkin itirazı kabul edildi
        Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Jeanvier öğrencilerle bulu...
        Kayserisporlu futbolcular Kartal Kayra Yılmaz ve Jeanvier öğrencilerle bulu...
        Bakan Özhaseki: Millet bahçesi projemiz 80 milyon metrekareyi geçti (2)
        Bakan Özhaseki: Millet bahçesi projemiz 80 milyon metrekareyi geçti (2)
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu: