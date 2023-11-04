Tartıştığı kocasını bıçaklayıp öldürdü

KAYSERİ'deMervenur Uluyol, tartıştığı eşi Ahmet Uluyol'u (31) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. 3 çocukları bulunan Ahmet Uluyol ile eşi Mervenur Uluyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Merve Uluyol, eşi Ahmet Uluyol'u bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından Ahmet Uluyol'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, eşi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.