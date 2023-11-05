Tramvaylarda unutulan eşyalar, AFAD ve Kızılay´a bağış oluyor KAYSERİ'degünlük 200 bin kişinin kullandığı tramvaylarda unutulan 64 bin 500 TL´lik döviz, ziynet eşyası ve TL ile aralarında baston, öğrenci kartı, cüzdan, çocuk arabası, cep telefonunun da bulunduğu unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor. Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirbilek, "Unutulan eşyaları 3 ay süre ile bekletiyoruz. Maddi değeri olanları süreç sonunda sahibi çıkmayınca Kızılay ve AFAD´a bağışlıyoruz" dedi.

KAYSERİ'degünlük 200 bin kişinin kullandığı tramvaylarda unutulan 64 bin 500 TL´lik döviz, ziynet eşyası ve TL ile aralarında baston, öğrenci kartı, cüzdan, çocuk arabası, cep telefonunun da bulunduğu unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor. Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirbilek, "Unutulan eşyaları 3 ay süre ile bekletiyoruz. Maddi değeri olanları süreç sonunda sahibi çıkmayınca Kızılay ve AFAD´a bağışlıyoruz" dedi.

Kayseri'de 1 Ağustos 2009'da hizmet vermeye başlayan ve her gün 200 bin kişinin kullandığı hafif raylı sistem araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. 3 ay süre ile bekletilen buluntu eşyalardan, maddi değeri olanlar bu süre zarfında sahibi çıkmazsa Kızılay ve AFAD´a bağışlanıyor, maddi değeri olmayanlar ise imha ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan şirkette Raylı Sistem İşletme Müdürü olarak görev yapan Ömer Demirdirek, unutulan eşyalar konusunda prosedürleri olduğunu belirterek, "Bir süreç izliyoruz. Unutulan eşyalar gerek makinistlerimiz gerekse de güvenlik görevlilerimiz tarafından bulunduğu zaman gerekli tutanakları tutuluyor. Vatandaşlarımız aynı gün içinde başvurursa kendilerine ilgili istasyondan yardımcı oluyoruz. Bir gün sonra başvurması durumda genel merkezimize kayıp eşyalar geliyor. Burada muhafaza ediyoruz. Resmi internet sitemizde bu unutulan eşyaların neler olduğunu yayınlıyoruz. Vatandaşlarımız buradan kontrol ederek kayıp eşyalarına ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

´64 BİN 500 TL´LİK ZİYNET EŞYASI BİRİKMİŞ DURUMDA´

Bulunan eşyaların 3 ay süre ile bekletildiğini söyleyen Demirdirek, "Kayıp eşyalardan, genellikle maddi değeri olan eşyalar 3 ay belirlediğimiz süre boyunca bekletildikten sonra uygun kurumlara, özellikle Kızılay ve AFAD'a bağışlanmak suretiyle değerlendiriliyor. Unutulan eşyalar arasında ortalama 64 bin 500 TL'lik bir ziynet eşyası birikmiş durumda. Bu rakamın içinde çeşitli ziynet eşyaları ve çeşitli rakamlarda dövizler de mevcut. Yıl sonuna kadar bekleyeceğiz. Sahibi çıkmazsa ilgili kurumlara bağışlarını yapacağız. 3 ayın sonunda maddi değeri olanları bağışlıyoruz, olmayanları da imha ediyoruz" ifadelerini kullandı.

`ÖĞENCİLER KİTAP VE DEFTER, YAŞLILAR BASTONLARINI UNUTUYOR´

Tramvaylarda en çok öğrenci ve yaşlıların eşyalarını unuttuğunu vurgulayan Demirdirek, "Öğrencilerimiz, çantalarını, kitaplarını, kalemlerini, defterlerini, cüzdanlarını ve özellikle ulaşım kartlarını çok fazla unutuyorlar. Yaşlılar ise genellikle bastonlarını ve kimlik kartlarını unutuyor. Zaman zaman aileler, çocuklarını da araçta unutabiliyorlar. Ya da kendileri yolculuğa devam ederken, çocukları istasyonda inebiliyor. Bu durumda da vatandaşlar anında bize ulaşırsa çocukları ailelerine ulaştırıyoruz" dedi.

`BAZI DOĞRULAMA ADIMLARI UYGULUYORUZ´

Kayıp eşyanın kendisine ait olduğunu belirten vatandaşlar için bazı teyit işlemleri uyguladıklarını da belirten Ömer Demirbilek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar eşyalarını unuttuğunda bize kayıt oluşturması gerekiyor. Buluntu eşyanın, kişiye ait olduğunu farklı yöntemlerle teyit ederek, detay bilgileri alarak tutanak karşılığı teslim ediyoruz. Örneğin, kimlik kartını kaybetmişse kimlik kartında yazılı bazı bilgilerini soruyoruz. Ya da telefonunu kaybetmişse şifresini girmesi gibi bazı detaylı soruları yöneltiyoruz. Tamamen ona ait olduğunu belirledikten sonra da tutanakla eşyasını teslim ediyoruz."