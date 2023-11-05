Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
KAYSERİ'de,polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de,polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 34 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda, 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, 685 ecstasy hap, 63 gram metamfetamin, 53 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 3 alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.
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