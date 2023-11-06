Kayserispor - Alanyaspor: 1-0

STAT:RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Tugay Kaan Namoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Akıncık

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Dk. 90+1 Ramazan Civelek), Boa Morte (Dk. 90+1 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 85 Uzodimma), Mane (Dk. 60 Kemen), Thiam

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj (Dk. 84 Yunus Bahadır), Fatih Aksoy (Dk. 76 Fer), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais, Janvier, Oğuz Aydın (Dk. 63 Lezama), Eduardo (Dk. 84 Sisto)

GOL: Dk. 61 Kemen (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Thiam (Kayserispor) - Yusuf Özdemir, Fidan Aliti, Janvier (Alanyaspor)

Süper Lig'in 11´inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 61'inci dakikada Kemen'in golüyle 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 19´a yükseltirken, kendi sahasında yenilmezlik serisini de sürdürdü.

3´üncü dakikada sol kanattan Mane´nin yaptığı ortaya dokunan Thiam´ın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu çeldi. Alanyaspor file bekçisinden seken top Ali Karimi´ye çarparak, filelerle buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı ve oyun yeniden başladı.

32´inci dakikada Oğuz´un ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Fatih´in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal çelerken, dönen topu ise Attamah kornere gönderdi.

45+2'nci dakikada Oğuz´un ara pasında Kayserispor file bekçisi Bilal ile karşı karşıya kalan Eduardo´nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal´de kaldı.

45+3´üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada Thiam´ın dokunduğu topa Alanyaspor savunması müdahale etti ve top oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

56´ncı dakikada Oğuz´un sol kanattan açtığı ortaya Eduardo kafayla vurdu. Kaleci Bilal´in parmaklarının ucu ile yaptığı müdahale sonrasında top kale direğinin üstüne çarparak sarı-kırmızılı oyuncularda kaldı.

61´inci dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso´nun sağ kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Boa Morte´nin kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topa yeniden yükselen Kemen´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden filelerle buluştu: 1-0.

74´üncü dakikada Alanyaspor savunmasından seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Kartal´ın şutunda top direkten döndü.

75´inci dakikada Boa Morte sol kanattan seri çalımlarla Alanyaspor ceza sahasına girdi. Boa Morte´nin sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul´un müdahalesi ile oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

2023-11-06 22:36:12