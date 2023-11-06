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        Kayserispor - Alanyaspor: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:36 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:40
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        Kayserispor - Alanyaspor: 1-0
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Tugay Kaan Namoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Akıncık

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Dk. 90+1 Ramazan Civelek), Boa Morte (Dk. 90+1 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 85 Uzodimma), Mane (Dk. 60 Kemen), Thiam

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj (Dk. 84 Yunus Bahadır), Fatih Aksoy (Dk. 76 Fer), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais, Janvier, Oğuz Aydın (Dk. 63 Lezama), Eduardo (Dk. 84 Sisto)

        GOL: Dk. 61 Kemen (Kayserispor)

        SARI KARTLAR: Thiam (Kayserispor) - Yusuf Özdemir, Fidan Aliti, Janvier (Alanyaspor)

        Süper Lig'in 11´inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 61'inci dakikada Kemen'in golüyle 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 19´a yükseltirken, kendi sahasında yenilmezlik serisini de sürdürdü.

        3´üncü dakikada sol kanattan Mane´nin yaptığı ortaya dokunan Thiam´ın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu çeldi. Alanyaspor file bekçisinden seken top Ali Karimi´ye çarparak, filelerle buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı ve oyun yeniden başladı.

        32´inci dakikada Oğuz´un ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Fatih´in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal çelerken, dönen topu ise Attamah kornere gönderdi.

        45+2'nci dakikada Oğuz´un ara pasında Kayserispor file bekçisi Bilal ile karşı karşıya kalan Eduardo´nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal´de kaldı.

        45+3´üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada Thiam´ın dokunduğu topa Alanyaspor savunması müdahale etti ve top oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        56´ncı dakikada Oğuz´un sol kanattan açtığı ortaya Eduardo kafayla vurdu. Kaleci Bilal´in parmaklarının ucu ile yaptığı müdahale sonrasında top kale direğinin üstüne çarparak sarı-kırmızılı oyuncularda kaldı.

        61´inci dakikada Kayserispor öne geçti. Cardoso´nun sağ kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Boa Morte´nin kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topa yeniden yükselen Kemen´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden filelerle buluştu: 1-0.

        74´üncü dakikada Alanyaspor savunmasından seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Kartal´ın şutunda top direkten döndü.

        75´inci dakikada Boa Morte sol kanattan seri çalımlarla Alanyaspor ceza sahasına girdi. Boa Morte´nin sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul´un müdahalesi ile oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşma Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2023-11-06 22:36:12

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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