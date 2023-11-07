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        ÇİFTLİĞE GİREN KURT SÜRÜSÜ, BÜYÜKBAŞLARA SALDIRDI; O ANLAR KAMERADA

        KAYSERİ'ninBünyan ilçesinde, 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe inen 5 kurt, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 00:34 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:34
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        ÇİFTLİĞE GİREN KURT SÜRÜSÜ, BÜYÜKBAŞLARA SALDIRDI; O ANLAR KAMERADA
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        KAYSERİ'ninBünyan ilçesinde, 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe inen 5 kurt, 2 ineği yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kayseri'de yiyecek bulmakta güçlük çektiği düşünülen 5 kurt, dün saat 03.00 sıralarında Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'ne indi. Kurtlar, Mehmet Çalış'ın (42) 270 büyükbaşın bulunduğu çiftliğe girdi. Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkan Çalış'ı gören kurtlar uzaklaştı. Çiftliğe giren kurt sürüsünün, 2 ineği yaraladığı öğrenildi.

        Öte yandan, kurtların çiftliğe girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 5 kurdun, çiftlikte bulunan hayvanlara saldırdığı anlar yer aldı. 

        Görüntü Dökümü:

        Güvenlik kamerası

        -Kurtların çiftlikteki hayvanlara saldırmasından görüntüler

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Kayseri - Özge Zeynep ARIK

        2023-11-07 00:33:54

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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