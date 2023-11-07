Ankara'dan yola çıkan LÖSEV Sevgi Treni, Kayseri'ye ulaştı

LÖSEMİLİÇocuklar Haftası kapsamında Ankara'dan yola çıkan 30 çocuğun taşındığı LÖSEV Sevgi Treni, Kayseri Garı'na ulaştı.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemi hastası çocuklar, Ankara'dan trene bindirildi. İçinde 30 çocuğun bulunduğu LÖSEV Sevgi Treni yaklaşık 7 saatin ardından Kayseri Garı'na ulaştı. Trenden inen çocuklar, LÖSEV gönüllüleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Çocuklar, karşılamanın ardından çeşitli etkinlikler için bir otele götürüldü. LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerimiz kapsamında Ankara'dan 30 lösemili çocuğumuz trenle geldi. Onları Kayseri'deki lösemili, kanser hastası çocuklarımız ve ailelerimiz ile bando takımımız ve motor grubuyla karşıladık. Bir otelde onlar için bir eğlence düzenledik. Hep beraber oraya gideceğiz. Çocuklarımız için bu akşam güzel etkinliklerimiz ve sürprizlerimiz var. Keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Kayseri olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Onlar sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde hayatlarına devam etsinler ve tedaviden sonra hayata güzelce bağlansınlar, özgüvenlerini kazansınlar diye yaptığımız etkinlikler" dedi.