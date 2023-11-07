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        ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN LÖSEV SEVGİ TRENİ, KAYSERİ'YE ULAŞTI

        LÖSEMİLİÇocuklar Haftası kapsamında Ankara'dan yola çıkan 30 çocuğun taşındığı LÖSEV Sevgi Treni, Kayseri Garı'na ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 01:24 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:24
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        ANKARA'DAN YOLA ÇIKAN LÖSEV SEVGİ TRENİ, KAYSERİ'YE ULAŞTI
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        LÖSEMİLİÇocuklar Haftası kapsamında Ankara'dan yola çıkan 30 çocuğun taşındığı LÖSEV Sevgi Treni, Kayseri Garı'na ulaştı.

        Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemi hastası çocuklar, Ankara'dan trene bindirildi. İçinde 30 çocuğun bulunduğu LÖSEV Sevgi Treni yaklaşık 7 saatin ardından Kayseri Garı'na ulaştı. Trenden inen çocuklar, LÖSEV gönüllüleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Çocuklar, karşılamanın ardından çeşitli etkinlikler için bir otele götürüldü. LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerimiz kapsamında Ankara'dan 30 lösemili çocuğumuz trenle geldi. Onları Kayseri'deki lösemili, kanser hastası çocuklarımız ve ailelerimiz ile bando takımımız ve motor grubuyla karşıladık. Bir otelde onlar için bir eğlence düzenledik. Hep beraber oraya gideceğiz. Çocuklarımız için bu akşam güzel etkinliklerimiz ve sürprizlerimiz var. Keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Kayseri olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Onlar sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde hayatlarına devam etsinler ve tedaviden sonra hayata güzelce bağlansınlar, özgüvenlerini kazansınlar diye yaptığımız etkinlikler" dedi. 

        Görüntü Dökümü:

        -Trenin gara gelişinden görüntü

        -Çocukların trenden inişinden görüntü

        -Çocukların karşılanmasından görüntü

        -LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi'nin konuşması

        -Genel ve detay görüntü

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Kayseri - Furkan KAVUKLU

        2023-11-07 01:24:11

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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