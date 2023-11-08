Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 1 milyon TL'lik medikal dolandırıcılığa 4 gözaltı

        KAYSERİ'demedikalmalzeme satışından kar payı vaadi ile 7 kişinin 1 milyon TL'sini dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 1 milyon TL'lik medikal dolandırıcılığa 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'demedikalmalzeme satışından kar payı vaadi ile 7 kişinin 1 milyon TL'sini dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Medikal malzemesi satışı yapan 4 kişi, kar payı vaadiyle 7 kişinin 1 milyon TL'sini dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alındı. 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Kayserili yatırımcılar fabrika arsası için sırada bekliyor
        Kayserili yatırımcılar fabrika arsası için sırada bekliyor
        Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayının 4 şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayının 4 şüphelisi yakalandı
        10 yıllık çalışma sonrası Kayseri fındığının DNA'sı ortaya çıkarıldı
        10 yıllık çalışma sonrası Kayseri fındığının DNA'sı ortaya çıkarıldı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan'a ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan'a ziyaret
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı