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        Kayseri'de aranan 9 hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de çeşitlisuçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:45
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        Kayseri'de aranan 9 hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de çeşitlisuçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 11 adrese 43 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, firari 2 hükümlüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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