Kayseri'de aranan 9 hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de çeşitlisuçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 11 adrese 43 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, firari 2 hükümlüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

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