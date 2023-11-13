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        Evinde saldırıya uğrayan kadın, başına sert cisimle vurularak öldürüldü

        KAYSERİ'de,hayvanlarını otlatmaktan eve dönen S.A.S., eşi Hasibe Soykuk´u (51) başına ser bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:30
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        Evinde saldırıya uğrayan kadın, başına sert cisimle vurularak öldürüldü
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        KAYSERİ'de,hayvanlarını otlatmaktan eve dönen S.A.S., eşi Hasibe Soykuk´u (51) başına ser bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesindeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre S.A.S., hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere  hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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