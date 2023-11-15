Millet bahçesinin piknik masaları, liselilerden KAYSERİ'demeslek liselilerin ürettiği piknik masaları, yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne konuldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Necati Arıcı, "Piknik masalarının piyasa değeri 9-10 bin TL arasında. Bizse burada 4 bin 250 TL'ye yapıyoruz" dedi.

KAYSERİ'demeslek liselilerin ürettiği piknik masaları, yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne konuldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Necati Arıcı, "Piknik masalarının piyasa değeri 9-10 bin TL arasında. Bizse burada 4 bin 250 TL'ye yapıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca yaptırılan ve 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi tamamlandı. Buraya konulan piknik masaları da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi. Öğrenciler, piyasa değeri 9-10 bin TL arasında değişen piknik masalarını yarı fiyatına mal ederek hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

'BİRİNCİ SINIF MALZEME SEÇİYORUZ'

Okul müdürü Necati Arıcı, döner sermaye uygulaması ile öğrencilerin gelir elde ettiğini belirterek, "Döner sermayede çocuklarımız ile iş yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde 500 adet piknik masası imalatını öğrencilerimiz ile yapıyoruz. Bunun sonucunda öğrencilerimiz, iş başında eğitim yapıyorlar. İşi bire bir yaparak öğreniyorlar. Kaliteden ödün vermeden birinci sınıf malzemeleri seçerek üretmeye çalışıyoruz" dedi.

'PİYASA FİYATININ ALTINDA ÜRÜN ÇIKARIYORUZ'

Günde 20 piknik masası ürettiklerini belirten Arıcı, "Şimdiye kadar 300 adet piknik masası imalatını tamamladık. Üretimimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Kalite, bizim birinci önceliğimiz. Öğrencilerimiz çalışıp işlerini öğreniyor ve ücretlerini alıyorlar. Onlar da mutlu oluyor. Hem okulumuz hem öğrencilerimiz hem de ülkemiz kazanmış oluyor. Daha önce 300 adet oturma bankları yaparak deprem bölgesine gönderdik. Piknik masalarının piyasa değeri 9-10 bin TL arasında. Bizse burada 4 bin 250 TL'ye yapıyoruz. Kullandığımız ahşabın, vidanın ve bütün malzemelerin en iyisini kullanıyoruz. Piyasa fiyatının altında ürün ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Mobilya atölyesinden sorumlu şef öğretmen Mustafa Karayağız ise "Çocuklarımız hem mesleklerini öğrenmiş oluyor hem de maddi kazanç elde ediyor. Okullarını bitirdikten sonra da özellikle mobilya sektöründe çok yoğun bir şekilde talep görüp, iş buluyorlar" dedi.