Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Millet bahçesinin piknik masaları, liselilerden

        KAYSERİ'demeslek liselilerin ürettiği piknik masaları, yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne konuldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Necati Arıcı, "Piknik masalarının piyasa değeri 9-10 bin TL arasında. Bizse burada 4 bin 250 TL'ye yapıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Millet bahçesinin piknik masaları, liselilerden
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'demeslek liselilerin ürettiği piknik masaları, yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne konuldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Necati Arıcı, "Piknik masalarının piyasa değeri 9-10 bin TL arasında. Bizse burada 4 bin 250 TL'ye yapıyoruz" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca yaptırılan ve 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi tamamlandı. Buraya konulan piknik masaları da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi. Öğrenciler, piyasa değeri 9-10 bin TL arasında değişen piknik masalarını yarı fiyatına mal ederek hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

        'BİRİNCİ SINIF MALZEME SEÇİYORUZ'

        Okul müdürü Necati Arıcı, döner sermaye uygulaması ile öğrencilerin gelir elde ettiğini belirterek, "Döner sermayede çocuklarımız ile iş yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz anlaşma çerçevesinde 500 adet piknik masası imalatını öğrencilerimiz ile yapıyoruz. Bunun sonucunda öğrencilerimiz, iş başında eğitim yapıyorlar. İşi bire bir yaparak öğreniyorlar. Kaliteden ödün vermeden birinci sınıf malzemeleri seçerek üretmeye çalışıyoruz" dedi.

        'PİYASA FİYATININ ALTINDA ÜRÜN ÇIKARIYORUZ'

        Günde 20 piknik masası ürettiklerini belirten Arıcı, "Şimdiye kadar 300 adet piknik masası imalatını tamamladık. Üretimimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Kalite, bizim birinci önceliğimiz. Öğrencilerimiz çalışıp işlerini öğreniyor ve ücretlerini alıyorlar. Onlar da mutlu oluyor. Hem okulumuz hem öğrencilerimiz hem de ülkemiz kazanmış oluyor. Daha önce 300 adet oturma bankları yaparak deprem bölgesine gönderdik. Piknik masalarının piyasa değeri 9-10 bin TL arasında. Bizse burada 4 bin 250 TL'ye yapıyoruz. Kullandığımız ahşabın, vidanın ve bütün malzemelerin en iyisini kullanıyoruz. Piyasa fiyatının altında ürün ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

        Mobilya atölyesinden sorumlu şef öğretmen Mustafa Karayağız ise "Çocuklarımız hem mesleklerini öğrenmiş oluyor hem de maddi kazanç elde ediyor. Okullarını bitirdikten sonra da özellikle mobilya sektöründe çok yoğun bir şekilde talep görüp, iş buluyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...

        Benzer Haberler

        Erciyes Dağı'nda sis güzelliği
        Erciyes Dağı'nda sis güzelliği
        Erciyes Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi
        Erciyes Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi
        İstanbul'daki kazada ölen polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi
        İstanbul'daki kazada ölen polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi
        Başına sert cisimle vurularak öldürülen kadın, toprağa verildi; kocası ve o...
        Başına sert cisimle vurularak öldürülen kadın, toprağa verildi; kocası ve o...
        Kayseri'de öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        Kayseri'de öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
        Kayseri'de 16,5 milyon liralık atık su arıtma tesisi işletmeye alındı
        Kayseri'de 16,5 milyon liralık atık su arıtma tesisi işletmeye alındı