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        Bakan Tekin: Okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:00
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        Bakan Tekin: Okul yapılarımızın olası depremlere karşı hazırlık durumlarını değerlendirdik (2)
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        BAKANTEKİNVE BAKAN ÖZHASEKİ, OKUL AÇILIŞINA KATILDI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretlerin ardından, Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılışına katıldı. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, "Eğitim dediğimiz şey bir tane bakanla, 20-30 tane genel müdürle ve okulla hallolmaz. Akademik çalışmaların tamamı, okulun, bir öğrencinin yetişmesinde ve eğitim sisteminin başarılı olmasındaki payını yüzde 50'nin altında gösteriyor. Eğitimin aslında başladığı, olgunlaştığı ve nihayete erdiği yer ailedir. Dolayısıyla ben diyorum ki anne ve babalar, hep beraber eğitim sistemimizin bir parçası olmak durumundayız. Eğer siz çocuğunuzu okula gönderip öğretmeninden hem öğretmen olmasını hem anne olmasını hem baba olmasını hem de ağabey-kardeş olmasını beklerseniz, öğretmen arkadaşlarımız bu kadar toplumsal bir rolü yapamaz. Ben diyorum ki gelin hepimiz kendi çocuklarımıza anne olalım, kardeşlerimize ağabey olalım. Dolayısıyla eğitim sistemini hep beraber yürütelim. Eğitim sistemi dediğimiz şey toplumun bütün kesimlerinin kendi üstüne düşeni yapmasıdır" dedi.

        'PROJE OKUL KAVRAMININ ANADOLU'DA YAYGINLAŞMASINI PLANLIYORUZ'

        Bakan Tekin, şu ana kadar Türkiye'deki illerin neredeyse yarısında, 1 gün boyunca oturup sabahtan akşama kadar eğitim yatırımları ve planlamaları üzerine konuştuklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bazı belediyeler, okulların harcadığı su paralarını tavandan (yüksekten) alıyordu. Yani okulu ticari alan olarak değerlendiriyordu. Bu şekilde okullardan para kazanılıyordu. Bize bu alanda hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Beni burada mutlu eden bir başka husus da proje okulu olarak tanımlanıyor. Türkiye'deki eğitim sistemine proje okulu programına kazandıran kişi benim. Bugün her gittiğim yerde proje okullarla ilgili güzel örnekler görünce gerçekten mutlu oluyorum. Proje okulu kavramının da Anadolu'da yaygınlaşmasını ve bu yeni dönemde farklı boyutlar kazandırmayı planlıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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