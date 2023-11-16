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        Fırtına nedeniyle inşaatın çatısından düşen işçi öldü

        KAYSERİ'de,inşaatta çalışırken fırtına nedeniyle kopan demir panelin çarpmasıyla dengesini kaybeden işçi Orhan Ç. (53), 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:50
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        Fırtına nedeniyle inşaatın çatısından düşen işçi öldü
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        KAYSERİ'de,inşaatta çalışırken fırtına nedeniyle kopan demir panelin çarpmasıyla dengesini kaybeden işçi Orhan Ç. (53), 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı 894 Sokakta meydana geldi. İnşaat işçisi Orhan Ç., çatıda çalıştığı sırada aniden etkili olan sağanak ve fırtınaya yakalandı. Fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan panellerden biri Orhan Ç.'ye çarptı. Orhan Ç., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Orhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Ç.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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