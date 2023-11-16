Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 52-80

SALON:Kadir Has Kongre Merkezi

HAKEMLER: Musa Kazım Çetin, Fatma Öztürk, Çağatay Taşkın

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 3, Sevgi, Ellenberg 16, Merve 2, Ayşegül 4, Aslıhan, Petronyte 4, Goncagül, Damla 8, Nazlı Bircan 7, Holmes 8

ÇBK MERSİN: Asena 9, Williams 8, Kiss 4, Melis Gülcan 8, Mabrey 20, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 8, Elif Bati, Holingsvorth, Meltem Avcı, İagupova 15

1'İNCİ PERİYOT: 14-17

DEVRE: 29-44

3´ÜNCÜ PERİYOT: 44-65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10´uncu haftasında ÇBK Mersin´i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 52-80 kaybetti.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2023-11-16 20:26:00

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