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        Emniyette tartıştığı teknikeri öldüren polis için müebbet talebi

        KAYSERİEmniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı tekniker Fevzi Süleyman Sökmen'i (35) beylik tabancası ile öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu (50) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:20
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        Emniyette tartıştığı teknikeri öldüren polis için müebbet talebi
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        KAYSERİEmniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı tekniker Fevzi Süleyman Sökmen'i (35) beylik tabancası ile öldüren polis memuru Şükrü Koçoğlu (50) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Olay, 14 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli tekniker Fevzi Süleyman Sökmen arasında kavga çıktı. Bu sırada Koçoğlu, beylik tabancasıyla Sökmen'e ateş etti. Sökmen hayatını kaybetti; gözaltına alınan Koçoğlu tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Koçoğlu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

        'AĞIR KONUŞUNCA, OLAY MEYDANA GELDİ'

        İddianamede ifadesine de yer verilen polis memuru Koçoğlu, "Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim. 'Süleyman şikayette bulunmuşsun; derdin nedir?' diye sordum. Süleyman da 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor' dedi. Engelli çocuğum olduğunu, ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında ağır konuşunca, olay meydana geldi. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Şarjörümde 15 mermi taşıdığımı biliyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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