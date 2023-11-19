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        KAYSERİ'DE BELEDİYE İŞÇİSİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇÖP YIĞINI ALTINDA KALDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 02:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 02:58
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        KAYSERİ'DE BELEDİYE İŞÇİSİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇÖP YIĞINI ALTINDA KALDI
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        KAYSERİ'degeridönüşüm tesisinde görevli belediye işçisi, çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kaldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonuç vermezken, olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışması sabah saatlerine ertelendi.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, tesiste çalışan belediye işçisi, çöp kamyonundan dökülen çöplerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Turkuaz Arama Kurtarma, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri sevk edildi. Ekipler, belediye işçisini kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasından sonuç alınamazken, arama ve kurtarma çalışması olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerine ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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