Erciyes'te kar yağışı etkili oldu TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışı etkili oldu.

TÜRKİYE'ninönemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile Erciyes Dağı'nın zirvesinde, kar yağışı etkili oldu. 3 bin 917 metre yüksekliğe gece saatlerinde yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanı da beyaza bürüdü. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.