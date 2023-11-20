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        7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün 16 yıla çıkarılan hapis cezası onandı

        KAYSERİ'deaynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 16 yıl hapse mahkum edilen otomobil sürücüsü Adnan Özdemir'in (50) cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'nce de onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:50
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        7 kişinin ölümüne neden olan sürücünün 16 yıla çıkarılan hapis cezası onandı
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        KAYSERİ'deaynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 16 yıl hapse mahkum edilen otomobil sürücüsü Adnan Özdemir'in (50) cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'nce de onandı.

        Kaza, 25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Adnan Özdemir'in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobil ile sıkıştırdığı Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, karşı şeride geçince 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        1132 GÜN SONRA TESLİM OLDU

        Kırmızı bültenle aranan Özdemir, 30 Nisan 2021'de Gürcistan'dan Artvin'e geldi. 1132 gün sonra polise teslim olan Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl ocak ayında görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Özdemir, pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Özdemir'i 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığın ehliyetine 2,5 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. Ailenin avukatı, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, tutuklu sanığa verilen cezanın az bulunduğu bildirildi.

        İSTİNAF BOZDU, CEZASI 16 YILA ÇIKARILDI

        Kovuşturma aşamasında taraflardan bazılarının dinlenmediğini, Adnan Özdemir'in makas atarak gittiği yönündeki iddiaya ilişkin de bazı tanıklar olduğunu hatırlatan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, eksiklik gerekçesiyle dosyayı bozarak yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden hakim karşısına çıkan Özdemir, bu kez 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        İSTİNAF BU KEZ ESASTAN REDDETTİ

        Üzüm ailesinin avukatı, ikinci kez karara itiraz edip, dosyayı yeniden Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi´nde yapılan incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvurunun esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi. Dosyanın taraf avukatlarınca temyiz edilerek, Yargıtay'a taşındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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