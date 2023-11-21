Husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açtı; 71 yaşındaki anneyi yaraladı

KAYSERİ'deTuncer B.'nin, husumetlisi Oktay S.'nin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 71 yaşındaki Fatma S. yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 3958 Sokak'ta meydana geldi. Tuncer B., iddiaya göre otomobiliyle husumetlisi Oktay S.'nin yaşadığı müstakil eve gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle, evin kapısına ateş etti. O sırada evde bulunan Oktay S.'nin annesi Fatma S., başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Fatma S.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın şüphelisi Tuncer B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.