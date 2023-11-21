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        HUSUMETLİSİNİN EVİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI; 71 YAŞINDAKİ ANNEYİ YARALADI

        KAYSERİ'deTuncer B.'nin, husumetlisi Oktay S.'nin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 71 yaşındaki Fatma S. yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 00:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:58
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        HUSUMETLİSİNİN EVİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI; 71 YAŞINDAKİ ANNEYİ YARALADI
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        KAYSERİ'deTuncer B.'nin, husumetlisi Oktay S.'nin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 71 yaşındaki Fatma S. yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 3958 Sokak'ta meydana geldi. Tuncer B., iddiaya göre otomobiliyle husumetlisi Oktay S.'nin yaşadığı müstakil eve gitti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle, evin kapısına ateş etti. O sırada evde bulunan Oktay S.'nin annesi Fatma S., başına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Fatma S.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayın şüphelisi Tuncer B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Olay yerinden görüntü

        -Polis ekiplerinin çalışması

        -ateş açılan evden görüntü

        -Genel ve detay

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Kayseri - Furkan KAVUKLU

        2023-11-21 00:56:17

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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