Boşanma davasına tekerlekli yatak ile getirildi KAYSERİ'deSuriyeuyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50), boşanma davasının görüldüğü Kayseri Adliyesi'ne, tekerlekli yatak ile getirildi.

KAYSERİ'deSuriyeuyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50), boşanma davasının görüldüğü Kayseri Adliyesi'ne, tekerlekli yatak ile getirildi.

Yusuf K., 13 yıl önce Suriye'deki iç savaşta hava saldırısı sonucu yaralandı. Ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardım ile Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk babası Yusuf K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.