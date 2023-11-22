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        Suriyeli kadın, evde ölü bulundu

        KAYSERİ'de,Suriye uyruklu 26 yaşındaki Batoul Mohamad, evinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:55
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        Suriyeli kadın, evde ölü bulundu
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        KAYSERİ'de,Suriye uyruklu 26 yaşındaki Batoul Mohamad, evinde ölü olarak bulundu.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Evli olan Batoul Mohamad, yakınları tarafından oturma odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mohamad'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Batoul Mohamad'ın epilepsi hastalığının bulunduğu öğrenildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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