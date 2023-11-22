Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisine tahliye

        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla tutuklanan 4 lise öğrencisi, adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisine tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla tutuklanan 4 lise öğrencisi, adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        Olay, geçen 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı. 

        ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE EDİLDİLER

        İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında ceza istendi. Bugün İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık duruşmada hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi. Mahkeme hakimi verdiği ara kararla tüm sanıkların adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nden 100. yıl etkinliği
        Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi'nden 100. yıl etkinliği
        Melikgazi Belediyesi, şiir ve müzik programı düzenleyecek
        Melikgazi Belediyesi, şiir ve müzik programı düzenleyecek
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Kayseri'de konuştu:
        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'de "Sandıkta saklı güzellikler" çeyiz sergisi açılacak
        Kayseri'de "Sandıkta saklı güzellikler" çeyiz sergisi açılacak
        Yahyalı'da 15 kadın üreticiye 75 arı kovanı dağıtıldı
        Yahyalı'da 15 kadın üreticiye 75 arı kovanı dağıtıldı