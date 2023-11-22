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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Ruzomberok: 83 - 58

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:10
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - Ruzomberok: 83 - 58
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Maden Lucic, Ivana Radinovic, Alexandra Subemetcaia

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 21, Sevgi Tonguç, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 23, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 22

        RUZOMBEROK: Jarosova, Mikovcakova 6, Hadacova 2, Boknova 7, Stefancova 7, Yatskovets 18, Havranova 5, Andelova, Kuliuzhna 13

        1'İNCİ PERİYOT: 22-15

        DEVRE:43-35

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-47 

        5 FAUL: 38.10 Nazlı Bircan Gökdemir (Melikgazi Kayseri Basketbol)

        Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5'inci maçında Slovakya takımı Ruzomberok´a 83-58´lik skorla mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 23 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Petronyte oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2023-11-22 22:03:25

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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