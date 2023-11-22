Melikgazi Kayseri Basketbol - Ruzomberok: 83 - 58
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Maden Lucic, Ivana Radinovic, Alexandra Subemetcaia
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 21, Sevgi Tonguç, Ellenberg 5, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ, Petronyte 23, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 22
RUZOMBEROK: Jarosova, Mikovcakova 6, Hadacova 2, Boknova 7, Stefancova 7, Yatskovets 18, Havranova 5, Andelova, Kuliuzhna 13
1'İNCİ PERİYOT: 22-15
DEVRE:43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-47
5 FAUL: 38.10 Nazlı Bircan Gökdemir (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu 5'inci maçında Slovakya takımı Ruzomberok´a 83-58´lik skorla mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 23 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Petronyte oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2023-11-22 22:03:25
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