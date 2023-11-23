Kayseri'de aranan 9 hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de,çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 9 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 20 adrese 78 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Yakalan hükümlüler arasında K.Ç. isimli kadının 'hırsızlık, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 ayrı dosyasının bulunduğu ve hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.