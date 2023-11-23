Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü
KAYSERİ'de,MehmetHaskara (56), arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.
KAYSERİ'de,MehmetHaskara (56), arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.
Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki bağ evinin müştemilatında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren çalışma ile alevleri söndürdü. Ekipler, içeride bulunan Mehmet Haskara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan Haskara'nın Altınoluk Mahallesi'nde annesi ile yaşadığı, 20 yıl önce eşinden ayrıldığı, bağ evinin de arkadaşına ait olduğu belirtildi.
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