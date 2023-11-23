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        Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü

        KAYSERİ'de,MehmetHaskara (56), arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:10
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        Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü
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        KAYSERİ'de,MehmetHaskara (56), arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki bağ evinin müştemilatında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren çalışma ile alevleri söndürdü. Ekipler, içeride bulunan Mehmet Haskara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan Haskara'nın Altınoluk Mahallesi'nde annesi ile yaşadığı, 20 yıl önce eşinden ayrıldığı, bağ evinin de arkadaşına ait olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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