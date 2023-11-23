Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz

        AKParti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim ellerimizden alıyorlar. Geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar. Onun için hep beraber emniyet teşkilatımıza Valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım. Umuyorum biliyorum ki bu moral motivasyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde mücadelen kötülük kazıyana kadar devam edecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKParti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim ellerimizden alıyorlar. Geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar. Onun için hep beraber emniyet teşkilatımıza Valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım. Umuyorum biliyorum ki bu moral motivasyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde mücadelen kötülük kazıyana kadar devam edecek" dedi.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, bazı programlara katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. Elitaş, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün hayırsever Çetin Şen´in katkısıyla düzenlediği 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi' kapsamında, bedensel engelli 150 kişiye dağıtılan akülü araç programına katıldı. Elitaş, "Hepimizin, engelli olmaya aday birey olduğumuzu unutmamamız gerekir. Yarın ne olacağımız belli olmaz. Bir bakarsınız engelli hale gelebilirsiniz. Onun için hepimizin bir engelli adayı olduğunu düşünerek böyle hayırlara katkı sağlamalarını tavsiye ediyorum. Hayır sahibi olmak her kula nasip olacak bir iş değil. Nasip olan değerli kardeşlerimi de kutluyorum. Yerel yönetimler de bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Vatandaşımızın bir derdi varsa hemen onların dertlerine derman olmak için ellerinden gayretleri gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

        Kayseri'de uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin önemine de vurgu yapan Elitaş, "İnşallah bu mücadelemizi daha da artırarak, 'Uyuşturucunun kökünü kazıdık' diyene kadar hep beraber mücadele etmemiz lazım. Bu uyuşturucuyu üretenler evlatlarımızı bizim ellerimizden alıyorlar. Geleceğimizi tehlikeye sürüklüyorlar. Uçuruma sürüklüyorlar. Onun için hep beraber emniyet teşkilatımıza Valiliğimize ve devlet birimlerine destek olmamız lazım, yardımcı olmamız lazım. Bu bizim değil, bütün insanlığın problemidir. Umuyorum biliyorum ki bu moral motivasyonuyla birlikte önümüzdeki günlerde mücadelen kötülük kazıyana kadar devam edecek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşası sü...
        Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşası sü...
        Kayseri'de 150 engelliye akülü araç dağıtıldı
        Kayseri'de 150 engelliye akülü araç dağıtıldı
        Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine...
        Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine...
        Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmene meslektaşlarından ziyaret
        Kayseri'de trafik kazasında yaralanan öğretmene meslektaşlarından ziyaret
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, ERVA Marifet Spor Kulübü'nün açılış töreni...
        Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, ERVA Marifet Spor Kulübü'nün açılış töreni...
        Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü
        Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü