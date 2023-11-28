Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eşinin dudağına yumruk atıp, tırnaklarıyla yaralayan kadına para cezası

        KAYSERİ'deboşanma aşamasında olduğu kocası S.Y.'nin (30) dudağına yumruk atıp, tırnakları ile yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mürvet Ç. (22), 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin dudağına yumruk atıp, tırnaklarıyla yaralayan kadına para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'deboşanma aşamasında olduğu kocası S.Y.'nin (30) dudağına yumruk atıp, tırnakları ile yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mürvet Ç. (22), 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mürvet Ç. ile kocası S.Y. arasında boşanma aşamasında oldukları dönemde evdeki eşyalar ve çocukların velayetinin alınması konusunda tartışma çıktı. Mürvet Ç. kocası S.Y.'nin dudağına yumruk attı ve tırnakları ile yaraladı. Şikayet üzerine Mürvet Ç. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mürvet Ç. ile eşi S.Y. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen mağdur koca S.Y., "Sanık eski eşim olur. Boşanmadan önce eşya konusunda tartışma çıktı. Eşyalarımı almaya gittim. Bana yumruk attı ve tırnakladı" diye konuştu. 

        Sanık Mürvet Ç. ise "Eşimden boşandım. Kesinlikle darbetmedim. Boşanma sürecinde tartıştık. Eve gitmek istedim. Bu yüzden itiş kalkış oldu. Çocuğu vermek istemedim. Bu yüzden şikayetçi olmuş" dedi.

        Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Mürvet Ç.'yi, 'yaralama' suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının ise geri bırakılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Melih Gökçek için tahliye kararı
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Dondurucu soğuklar can aldı!
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Hangi maçları kaçıracak?
        Hangi maçları kaçıracak?
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Alacak kavgası! Kadının boğazını makasla kesti!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Vahşice darp edilen liselinin babası: Oğlumu zevk için öldürdüler
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Fotoğraf çekmek istemişler! Kahreden an kamerada!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İşte 2023'ün kelimesi!
        İşte 2023'ün kelimesi!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        "4 yılda 30 bin yalan söyledi"
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Erzurumlu Elmas nine 124 yaşında vefat etti
        Erzurumlu Elmas nine 124 yaşında vefat etti
        KASKİ'den su sayaçları için don olayı uyarısı
        KASKİ'den su sayaçları için don olayı uyarısı
        Usta eller Atatürk'ün üniformalarını yeniden dikti
        Usta eller Atatürk'ün üniformalarını yeniden dikti
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yıl bakım, onarım ve tesis inşalarına 33 m...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yıl bakım, onarım ve tesis inşalarına 33 m...
        150'den fazla torunu olan Elmas nine, 124 yaşında hayatını kaybetti
        150'den fazla torunu olan Elmas nine, 124 yaşında hayatını kaybetti
        Yerli mobilya markası, Kayseri´de 150 engelliye akülü araç bağışladı 
        Yerli mobilya markası, Kayseri´de 150 engelliye akülü araç bağışladı 